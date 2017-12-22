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Билл Гейтс снова стал “тайным Сантой”

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в очередной раз стал “тайным Сантой” на сайте Reddit, где пользователи анонимно присылают друг другу подарки на рождество.

Так, сайт Reddit проводит такую игру ежегодно.

В 2013 году к ним присоединился сооснователь Microsoft Билл Гейтс.

Сначала он подарил девушке по имени Рейчел маленькую плюшевую корову и книгу National Geographic. На следующий год он отправил поклоннице актера Тома Хиддлстона шлем Локи (которого тот играет в фильмах по комиксам Marvel).

В 2016 году Гейтс подарил консоли Xbox One и Nintendo Classic Edition.

В 2017 году ему досталась пользовательница Reddit под ником VivetteLLC, которая рассказала в анкете “тайного Санты” о большой любви к котам.

Поэтому Гейтс подарил ей самого большого кота, которого смог найти — 13-килограммовую плюшевую игрушку Пушина, персонажа книжек и стикеров на Facebook.

Кроме того, VivetteLLC получила сертификаты о пожертвованиях на благотворительность от ее имени на сумму $750.

Такую собственную традицию ввел Гейтс: каждый год он делает взносы за тех, кто ему попался на Reddit.

Несмотря на анонимность “тайного Санты”, Гейтс подтвердил с помощью фото, что подарок действительно от него.

 И это еще не все! Вот список всех подарков, доставшихся пользовательнице Reddit от Гейтса:

  • Книга о приютах для кошек с запиской внутри;
  • книга о том, как запустить свой стартап;
  • снежный шар с игрушечным котёнком внутри;
  • японская кукла Дарума;
  • футболка её любимой рок-группы;
  • сувениры, связанные с сериалом Доктор Кто;
  • свиток с картой Скайрима из игры The Elder Scrolls V: Skyrim;
  • сертификат на $150 в магазин одежды.

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Напомним, 7 запрещенных подарков на Новый год 2018.

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