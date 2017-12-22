Билл Гейтс снова стал “тайным Сантой”

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в очередной раз стал “тайным Сантой” на сайте Reddit, где пользователи анонимно присылают друг другу подарки на рождество.

Так, сайт Reddit проводит такую игру ежегодно.

В 2013 году к ним присоединился сооснователь Microsoft Билл Гейтс.

Сначала он подарил девушке по имени Рейчел маленькую плюшевую корову и книгу National Geographic. На следующий год он отправил поклоннице актера Тома Хиддлстона шлем Локи (которого тот играет в фильмах по комиксам Marvel).

В 2016 году Гейтс подарил консоли Xbox One и Nintendo Classic Edition.

В 2017 году ему досталась пользовательница Reddit под ником VivetteLLC, которая рассказала в анкете “тайного Санты” о большой любви к котам.

Поэтому Гейтс подарил ей самого большого кота, которого смог найти — 13-килограммовую плюшевую игрушку Пушина, персонажа книжек и стикеров на Facebook.

Кроме того, VivetteLLC получила сертификаты о пожертвованиях на благотворительность от ее имени на сумму $750.

Такую собственную традицию ввел Гейтс: каждый год он делает взносы за тех, кто ему попался на Reddit.

Несмотря на анонимность “тайного Санты”, Гейтс подтвердил с помощью фото, что подарок действительно от него.