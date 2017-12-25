ONUKA спела Щедрика во Львовском аэропорту

Группа Onuka во главе с солисткой Натой Жижченко поздравили с праздниками Щедриком в терминале аэропорта Львов имени Даниила Галицкого.

Соответствующее видео появилось на официальной странице группы в Instagram.

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– Начинаются торжества. Разные. Удивительны. Магические. Каждый выбирает себе свой праздник. Для меня лично абсолютным зимним саундтреком является Щедрик Николая Леонтовича. И хотя его слышно с каждого угла, он всегда меня радует, – написала Ната.

К слову, Факты ICTV подготовили для вас топ рождественских песен, которые создадут для этого праздничную атмосферу.