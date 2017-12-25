ONUKA спела Щедрика во Львовском аэропорту

Группа Onuka во главе с солисткой Натой Жижченко поздравили с праздниками Щедриком в терминале аэропорта Львов имени Даниила Галицкого.
Соответствующее видео появилось на официальной странице группы в Instagram.
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– Начинаются торжества. Разные. Удивительны. Магические. Каждый выбирает себе свой праздник. Для меня лично абсолютным зимним саундтреком является Щедрик Николая Леонтовича. И хотя его слышно с каждого угла, он всегда меня радует, – написала Ната.
Розпочинаються свята. Різні. Дивні. Магічні. Кожен обирає собі своє свято. Для мене особисто абсолютним зимовим саундтреком є “Щедрик” Миколи Леонтовича. І хоч його чутно із кожного кутка, він завжди мене радує. Наш рік був дуже плідним. Виснажливим. Цікавим. Неперевершеним. Неочікуваним. Сотні виступів, різні люди, міста і краї. Захоплюючі зйомки, щоденна студійна робота, репетиції і запис оркестра, аншлаги в старовинних театрах та надсучасна сцена Євробачення. Я дякую моїй команді і музикантам – ви неперевершені, сумлінні, талановиті та найкращі Люди! Чому ми вирішили відзняти це відео у аеропорті? Тому що “дорога” стала нашою другою домівкою і весь рік ми “літали, як ластівочки”! Щасливих всім свят. Миру нашим домівкам! З любов’ю, ONUKA.
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