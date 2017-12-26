5 секунд и GPS-маяк не спасет. Как уберечь авто от угона

Как правило, злоумышленники работают парами: один следит за автовладельцем. Другой перехватывает сигнал автомобиля с помощью граберра – говорит бывший автовор Владимир. Граберы продают в интернет-магазинах – цена стартует от $500. Все зависит от сложности сигнализации и марки автомобиля. Впрочем, злоумышленники говорят – какой бы защищенной ни была машина – ее можно взломать за несколько минут.

Законодательство предусматривает уголовную ответственность и достаточно суровое наказание за кражу автомобиля, однако это не останавливает злоумышленников.

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Механические противоугонные средства также не слишком помогают – говорит Владимир. Для профессионального автовора – это дополнительные 10-15 минут работы. Впрочем существует довольно простой способ, чтобы оперативно отслеживать автомобиль сразу после угона.

– Самое лучшее – это спрятать маленький телефон. Спрячьте его с сильной батареей. Если украдут – сможете отследить, где находится ваша машина, – говорит бывший автовор Владимир Шиповалов.

Чтобы полностью обезопасить себя от угонов – следует застраховаться от угона. При подписании договора обращайте внимание – когда именно и при каких условиях страховщики компенсируют стоимость автомобиля. Ведь деньги можно платить регулярно, а вот если вашу машину украли у дома, а не со стоянки охраняемой – в выплате могут отказать.

К слову, воры придумали новый способ угона авто.