Боевиков напугал канадский флаг

На Донецком направлении около 19:00 российские наемники вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Павлополь на Приазовье. 5 мин калибра 120 мм в сторону украинских позиций прилетели с временно оккупированного населенного пункта Сосновское.

На Луганском направлении из стрелкового оружия противник обстрелял наши опорные пункты возле Станицы Луганской.

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В самой так называемой республике, боевики вновь распространяют фейковую информацию о якобы участии в антитеррористической операции на стороне украинских военных – наемников из Канады. Видео с испугом террористов, которые увидели в посадке канадский флаг предоставляет российский пропагандистской канал Звезда.

Также в соцсетях сейчас живо обсуждается так называемое новейшее изобретение инженеров “ДНР”, винтовка Дончанка, которую в Донецке позиционируют – как ответ американским Барретам, которые будут поставляться украинским военным на передовой.

Блогеры мгновенно распознали в донецком иноходце – переработанную винтовку Дягтерева, времен Второй мировой войны, которая находилась на вооружении советской армии.

К слову, Захарченко признался в преступлениях против жителей Донецка.