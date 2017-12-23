Боевики сорвали новогоднее перемирие: все, как говорил Путин
Сегодня в полночь на фронте должно было начаться перемирие. Однако наступило оно только на бумаге. Оккупанты несколько раз обстреляли наши позиции. Били из автоматов и даже крупнокалиберных пулеметов.
К врагу – настолько близко, что с этого расстояния и стрелковое оружие очень опасное. А лесополоса рядом – отличное прикрытие для диверсантов.
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И как всегда, кремлевские наемники прикрываются мирным народом. Все, как говорил Путин: прячутся за жилыми домами, школами, заводами. Оккупанты таким образом провоцируют наших армейцев на огонь. Чтобы украинские военные обстреляли завод, и пострадали мирные люди. Однако наши защитники на такие провокации не реагируют.
Армейцы говорят: даже если террористы и попытаются продвинуться вперед, потери боевиков будут настолько значительными, что им лучше и не начинать маневры. А еще накануне новогодних праздников украинские военные мечтают, чтобы война закончилась и в новом году быть рядом с семьей.
К слову, в Киеве на заправке избили бойца АТО.