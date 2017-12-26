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Чудо-чемодан за $200, который не мнет вещи

Больше никакого смятой или разбросанной одежды во время путешествий.

Для тех, кто любит порядок и не хочет тратить на его наведения лишнее время, в Канаде создали специальный чемодан. Назвали Lifepack.

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Вещи сначала упаковывают в особой вкладке из ткани-сетки, а затем кладут в корпус чемодана. Для распаковки нужно лишь извлечь вкладку и она превратится в этажерку с уже разложенными в ней вещами. Аналогичным способом чемодан собирают, когда нужно продолжить путешествие. Твердый корпус сделан из очень прочного материала – даже вес владельца выдержит, поэтому, сев, можно и отдохнуть.

Чемодан, в зависимости от необходимости, можно везти на колесиках или нести за ручку. Lifepack можно заказывать уже сейчас. Стоит $200.

К слову, в Китае изобрели новый вид шоколада.

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