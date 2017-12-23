Где самая красивая елка: Харьков, Днипро, Одесса или Львов?

Украинские города готовятся к Новому Году и Рождеству. Уже большинство украшены праздничной иллюминацией, установленные елки, оборудованные ярмарки.

Харьков

Главная харьковская елка самая большая в Украине – высотой с 12-ти этажку. Это достаточно сложная инженерная конструкция, сотни отдельных деталей собирали в течение недели. Подсвечивается красавица светодиодными лампочками, которые настроены на 2 программы – дневную и ночную. А украшают елку несколько тысяч пластиковых шаров и узоров.

К центру города подведены полтысячи километров проводов, обеспечивающих иллюминацию – это узоры вдоль главной улицы Сумской, и сказочные олени, созданные из маленьких фонариков.

Днипро

Отсутствие снега совсем не влияет на предновогоднее настроение днепрян. В городе уже открыли сказочный городок в сквере у областной администрации. Здесь все украшено яркой иллюминацией. Десятки тысяч разноцветных огоньков радуют горожан.

По традиции на новогодние праздники один из скверов превращается в настоящую сказку. Здесь устанавливают четыре сотни фигур персонажей с мультфильмов. А 180 деревьев украшают почти 14 км гирлянд. Уже вскоре в Днипре откроют еще одно местечко – на центральной площади города. Там сейчас идут подготовительные работы. Засияет главная елка города уже в конце недели.

Одесса

Кардинально изменила имидж и главная одесская улица – Дерибасовская. В прошлом году здесь был классический европейский рождественский дизайн – сочетание холодного света с теплым, сейчас же предпочтение отдали белому минимализму. Вместо гигантских елочных шаров – пяти-метровые снеговики. И любимцы одесситов – красавцы олени, запряженные в сани Санты.

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Перед тем, как остановиться на Дерибасовской эти трехметровые гиганты проехали пол-Украины. В Одессе их собрали с 2500 маленьких треугольников, потом олени отправились в Запорожье, где их обработали горячим цинком – для придания серебристого блеска. А дальше – опять в Одессу, где композицию подсветили десятью тысячами светодиодов.

Даже зимой манит туристов Аркадия – сиянием огней, катком и многочисленными ресторанчиками, где можно согреться у зимнего моря.

Львов

Рождественская атмосфера в центре старинного Львова ежегодно привлекает тысячи туристов. Здесь так же волшебно, как в Праге, Вене или Париже: главный проспект усеян стилизованными деревянными домиками с праздничным товаром, а стоит лишь поднять голову – и увидишь, как сверкают цветные гирлянды.

Рядом тысячами огней сверкает главная елка. В этом году ее украсили желтым – это цвет Вифлеемского огня мира. Кроме традиционных освещенных деревьев вокруг площади Рынок развесили почти сотню сияющих шаров и установили праздничные лайт-композиции. Чтобы увидеть всю эту красоту туристы не жалеют ног. 408 ступеней – и с высоты 65-ти метров Башни Ратуши можно рассмотреть каждый уголок львовских двориков.

К слову, посольство Великобритании в Украине опубликовало праздничное видео к рождественским и новогодним праздникам, использовав в нем язык смайлов эмодзи.