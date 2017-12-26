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Где в Украине самая пушистая елка

Самой пушистой в Украине – признали елку в центре Черкасс.

К 22-метровому каркасу прикрепили почти 300 живых сосен. Украсили все новогодними огоньками.

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Рядом – сквер из тысячи разнообразных гирлянд. Здесь и сказочные олени, и белые медведи, и снеговики.

Для детей – праздничный паровоз и огромная карета.

К слову, новогодние гирлянды для всего мира создают в Одессе.

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