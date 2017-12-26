Где в Украине самая пушистая елка
Самой пушистой в Украине – признали елку в центре Черкасс.
К 22-метровому каркасу прикрепили почти 300 живых сосен. Украсили все новогодними огоньками.
Смотрите: Рождество 2017 в Нью-Йорке: тысячи туристов и полное ощущение счастья
Рядом – сквер из тысячи разнообразных гирлянд. Здесь и сказочные олени, и белые медведи, и снеговики.
Для детей – праздничный паровоз и огромная карета.
К слову, новогодние гирлянды для всего мира создают в Одессе.
2017-12-26
Теги: Новий рік 2018, Новини Черкас, Ялинка