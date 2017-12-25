Где взять деньги на собственный бизнес

Библиотеки, коворкинг, столовые – все это современные студенты создают в своих университетах самостоятельно. Не ждут денег от администраций или государства, а собирают с помощью фандрейзинга.

Так называется поиск ресурсов для проекта среди спонсоров.

Что лучшие условия обучения студентов – то лучших сотрудников будут иметь работодатели, уверяли спонсоров. Подействовало: компаний, готовых дать деньги, нашлось 14.

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Чтобы получить еще больше знаний, студенты организуют собственные конференции. Деньги для них ищут у спонсоров. Даже такой проект, говорят фандрейзер из Запорожья – надо начинать с плана.

Напомним, в Киеве наградили самых умных студентов.