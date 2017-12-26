Гречки не будет. Что раздадут избирателям к выборам 2019

Подкуп гречкой, маслом или новыми скамейками в ваших дворах – уже уходит в историю. Отныне политтехнологи будут готовить свой электорат через социальные сети. Благодаря этой методике победил американский президент Дональд Трамп и состоялся британский Брекзит. Новую технологию прощупывают и в Украине. Тщательно изучают наш возраст, социальный статус, предпочтения и потребности.

Украинцы уже устали от абстрактных обещаний – борьба с коррупцией, свободы слова, повышение стандартов жизни. Мы ждем конкретных действий в конкретных сферах. И не молчим об этом в соцсетях. Кто-то хочет низшей коммуналки, а кому-то важны высокие зарплаты. За таких избирателей и возьмутся специалисты. Программисты нас проанализируют, психологи разделят, а политтехнологи подберут слова, которые мы хотим услышать.

Дивіться: Выборы президента 2019: Вакарчук в тройке лидеров.

При этом на политический ринг благодаря довольно недорогим технологиям могут выйти совершенно новые игроки, которые имеют все шансы выиграть. Потому что узнают реальные настроения людей, их истинные мысли и удачными обещаниями легко расположит к себе аудиторию.

Поэтому вполне вероятно, что уже на следующих выборах украинцев, особенно тех, которые не имеют четких политических взглядов, а таких более трети – найдут своего кандидата. Хотя на самом деле благодаря современным технологиям это он найдет их.

Ранее Факты ICTV писали, что ЦИК отказалась регистрировать Навального на президентские выборы в РФ.