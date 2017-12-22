Литва запретила антивирус Касперского
В тамошнем правительстве объяснили, что применение этого программного обеспечения угрожает национальной безопасности.
Запрет распространяется на компьютеры государственных органов власти и частных предприятий. Прежде всего, это касается компаний, управляющих энергетической, финансовой и транспортной инфраструктурой.
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Российская компания в ответ собирается обжаловать решение литовского правительства в суде.
К слову, российские власти использовали антивирусное программное обеспечение Лаборатории Касперского для поиска секретных документов по всему миру, превратив его в инструмент для шпионажа.
2017-12-22
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