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Литва запретила антивирус Касперского

В тамошнем правительстве объяснили, что применение этого программного обеспечения угрожает национальной безопасности.

Запрет распространяется на компьютеры государственных органов власти и частных предприятий. Прежде всего, это касается компаний, управляющих энергетической, финансовой и транспортной инфраструктурой.

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Российская компания в ответ собирается обжаловать решение литовского правительства в суде.

К слову, российские власти использовали антивирусное программное обеспечение Лаборатории Касперского для поиска секретных документов по всему миру, превратив его в инструмент для шпионажа.

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