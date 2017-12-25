Made in Ukraine. Новогодние гирлянды для всего мира создают в Одессе

На небольшой фабрике в Одесской области творят сказку – изготавливают елки, световые фигуры и иллюминацию. Именно они подсвечивают украинские города во время зимних праздников.

Здесь используют специальные низковольтные светодиоды. Их заказывают в Китае. А хвою делают сами, с итальянского сырья.

Смотрите: Еще есть шанс. Как купить билеты на новогодние праздники

Колдуют над новогодней феерией 70 работников, средняя зарплата 10 тысяч гривен. Работы украинцев хорошо знают и в Арабских эмиратах – создавали иллюминацию для торгового центра Mall в Дубае. Сейчас на фабрику поступают заказы из Германии и Румынии.

К слову, куда еще поехать отдохнуть на праздники – цены и направления.