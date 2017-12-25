Месса в Ватикане, речь Папы Римского и традиции празднования – как отмечают Рождество в Италии

Сегодня миллионы людей празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю. Этой ночью в римско-католических и протестантских храмах прошли торжественные богослужения. Конечно, главная церемония проходила в соборе Святого Петра в Ватикане. Службу правил Папа Римский Франциск.

Благословляет верующих пантифик более шестьюдесятью языками. Традиционно звучит в Ватикане и украинский.

В Италии Рождество – прежде всего семейный праздник. Поэтому дети, родители и внуки сегодня собираются вместе за праздничным столом.

На итальянском рождественском столе вы не найдете традиционной для православных углу. У католиков монополия блюд из рыбы и морепродуктов.

Но главное рождественское блюдо – панетоне – пирог, который готовят на Рождество и Пасху. Он большой и круглый, напоминает кекс. Его едят всей семьей.

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Это классическая рождественская блюдо. Она очень вкусная. Также на Рождество – вина. В центре стола обязательно горят свечи. И Главный символ Рождества здесь вертеп. Он сейчас в каждом храме и доме.

Кроме вертепа, итальянцы украшают новогоднюю елку. Правда, в отличие от Украины, живого дерева вы здесь нет. Итальянцы считают непрактичным. А еще оно очень дорогое. Маленький 20-сантиметровый – от 40 евро. А вот подарки в рождественских деревом – атрибут обязательный.

К слову, Факты ICTV собрали лучшие поздравления с католическим Рождеством.