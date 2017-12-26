На лыжи в Турцию: all inclusive за $75, 34 спуска и 100 км трасс

Отсюда до моря несколько километров – и солнце и загар вам гарантированы. Это центральная Турция – горнолыжный курорт Эрджиес.

Здесь хорошая видимость для лыжников – через вулканическую породу на склонах не растут деревья, а снег лежит с конца ноября до начала апреля – кое где слоями до 2 м.

Смотрите: Куда поехать отдохнуть на праздники: цены и направления.

Турки начали строить курорт 2005 года. Сейчас это 34 спуски протяженностью более 100 км – есть трассы для новичков и для экстремалов. Работают 18 подъемников – некоторые даже с подогревом сидений. Постоянно дежурит группа спасателей. Большинство туристов – местные, но турки мечтают, чтобы сюда ездили по всему миру и даже открыли в горах традиционный all inclusive.

Ближайший к Эрджиеса аэропорт в Кайсери – это полчаса езды. Остановиться можно в гостиницах – только на Эрджиеси их с десяток – сутки проживания стоит $75 – сюда входит трехразовое питание, спа, местный алкоголь, и скипасы.

Здесь можно повеселиться на санках или поиграть с детьми в снежки. Однако вам точно не удастся уйти, не станцевав вместе с туристами традиционный турецкий танец.

Напомним, сколько стоит в этом году новогодний ужин – все цены.