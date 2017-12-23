На Украину надвигается непогода: резкое потепление, лавины, наводнения, дожди

В Украину идет потепление. Однако – вместе с мокрым снегом и дождями. Без осадков – только на юге. В столице кроме дождя с мокрым снегом – порывы ветра до 20 м/с.

На дорогах – гололедица. Киевлянам советуют быть осторожными. Смотреть не только под ноги, но и вверх, нет ли снежных и ледовых наростов на домах и деревьях. Ведь участились случаи падения сосулек пострадали 12 человек, в том числе ребенок. Столичные власти также призывает водителей не оставлять машины на обочинах дорог и тротуарах в ближайшие дни. Ведь продлится масштабное уборка и вывоз снега.

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Из за плюсовой температуры оттепель на Западной Украине. В Карпатах в ближайшие 2 дня опасно. Есть угроза схода лавин. Синоптики также предупреждают о повышении уровня воды в Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Будет свирепствовать ветер до 25 м/с.

Спасатели переходят на усиленный режим работы. К 8 утра 26 декабря на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники. Также готова к работе и авиация. В каждом регионе проводится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных и на объектах государственного значения.

К слову, погода в Украине на Новый год 2018 будет довольно холодной, ожидаются морозы.