Самый элитный базар Украины: цены на Бессарабском рынке

Столичный Бессарабский рынок – это одно из любимых туристических мест столицы. Цены здесь кусаются.

Здесь скупаются политики, артисты, иностранные гости. Продавцы говорят, даже президенты были.

Сейчас – это самый элитный рынок Украины. Кому-нибудь здесь торговать нельзя. Места буквально передают по наследству, поэтому капризному столичному клиенту угождают целые династии продавцов.

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Цены могут удивить европейцев: мандарины турецкие – 80-70 грн кило, испанские – 100, гранат- 120 за килограмм. На сало 150 гривен, мясо – тоже 130-150 грн.

Напомним, в Украине цены растут значительно быстрее, чем зарплаты. Сейчас главные рекордсмены: мясо, сало, масло и овощи.