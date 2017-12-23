Родила тройню в 40 и имеет еще 8 детей. Женщина 17 лет в очереди на жилье

Глеб, Кирилл и Каролина – жительница Козятина Наталья Самарина родила тройню. Медики уверяют – рождение трех детей в сорок лет – очень редкий случай. После родов у женщины были осложнения, но все прошло.

За такой подвиг семья Самариных ждала поддержки от местных властей. Кроме новорожденных в семье еще 8 детей. Многодетная семья уже 17 лет ждет очереди на получение квартиры.

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Ухаживать за малышами помогает старшая дочь – она ​​сама уже мама четырех детей. Семье постоянно не хватает денег. Жалуются на равнодушие властей.

В Козатине, где живут Самарины – новой квартиры для них нет. Пока семья вынуждена ютиться в старом родительском доме. Мужчина уверяет – перебиваясь случайными заработками не мог строить новое жилье. Теперь когда дети подросли – сами готовы взяться за обновление, чтобы были деньги.

Наталья с семьей надеется на помощь неравнодушных. И мечтает – чтобы ее семья наконец получила достойные условия проживания.

К слову, в Одессе женщина усыновила 11 детей с физическими недостатками.