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Даже не мечтали – ждали 30 лет. В Песках на Волыни открыли новую школу

Ее построили в селе Пески на Ровенщине. Теперь почти 2 сотни учеников с 7 окружающих сел будут учиться в современном, чистом и безопасном помещении.

Их старая школа рассыпалась на глазах. Этой не могут нарадоваться. Здесь и спортзал, и столовая. Уютные классы, игровые комнаты для детей. А на улице – стадион.

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Школа обошлась в более чем 40 миллионов гривен. Ее отапливают двумя котлами на твердом топливе. И это уже шестое новое учебное заведение, которое в этом году открыли в Ровенской области по современному образцу.

К слову, вчера Факты ICTV писали о самом молодом директоре Украины школы, которому 25 лет.

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