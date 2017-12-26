Невыносимый запах и плесень – как выживают родители заробитчан

Дому почти 100 лет, его годами заливали дожди. Недавний ремонт не помог – свежая побелка влажные стены не спасли. Да и ремонт сделали не везде.

Питание – это единственное на что старички не жалуются. Условия жизни – не самые лучшие. Столовой нет. Кровати не меняли десятки лет. В этом году смогли купить лишь несколько новых матрасов.

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Душ, ванна и туалет – в одной комнате. На 44 жителя – 2 такие комнаты. Тяжелобольных работники заносят сюда на руках, или же моют в жилой комнате.

Почти половина жителей заведения – не встают. Другого места, где они могли бы жить и получать нужный уход – на целый Галицкий район нет. Поэтому и потребности на его содержание больше, потому что денег на новую постель, матрасы и подгузники катастрофически не хватает. Только в день надо более полусотни специальных подгузников.

Ранее средства на содержание центра для пожилых выделяло государство. И это спасало ситуацию. Таких заведений в Украине достаточно, и условия, где ухаживают за одинокими немощными, почти одинаковые. Их финансируют по остаточному принципу.

Ранее стало известно, как заробитчане будут получать пенсии в Украине.