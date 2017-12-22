Предновогодний ажиотаж стартовал – пробки на дорогах и в магазинах

Столица снова стоит в пробках. На этот раз к снегу добавились еще и три выходных, рабочие корпоративы и Рождество, и день освобождения Киева наложился на предпраздничные закупки.

Еще после обеда карты показывали 9 баллов. Водители так спешили вырваться из столицы, пробки фиксировали даже на малоизвестных улицах спальных кварталов. Ажиотаж не только дорожный, но и продуктовый. На ярмарках горячая пора. Здесь все можно купить дешевле, если поторговаться. Причем скупаются не только перед выходными, а уже и к новогоднему столу и рождественской кутьи.

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Ажиотаж и вокруг билетов на праздники. На железной дороге – люди с самого утра в очереди у касс в надежде выхватить свой проездной. Большинство мест разобрали еще месяц назад, только билеты появились в продаже. Больше всего хотят ехать в Галичину и Прикарпатья.

С 28-го декабря обещают пустить 36 дополнительных поездов. А между тем, через билетный дефицит люди уже подыскивают альтернативу – попутные машины и маршрутки. В любом случае до Нового года еще целых 9 дней. И каждый из них можно использовать так, чтобы вовремя иметь все к столу и не упустить за подготовкой сам праздник.

К слову, куда еще поехать отдохнуть на праздники – цены и направления.