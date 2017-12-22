Покататься на собаках и увидеть ледяные цветы – почему стоит пойти на Певческое поле

На Певческом поле – ледниковый период. В рамках новогодних гуляний в Киеве открыли еще один фестиваль. Здесь кроме привычных аттракционов и рождественских ярмарок, предлагают покататься на собаках, спуститься со снежной горки и полюбоваться цветами в кризисе.

Летом Дуся и Федор на выставках и соревнованиях. А сегодня титулованные маламуты катают детей на Певческом поле.

Здесь начался фестиваль – Ледниковый период. Кроме сказочных собак возле елки оригинальные герои мультика. Двухметровые, сделанные изо льда. Пока посетители фотографируются, организаторы фестиваля сами развлекаются, испытывают снежную горку.

“Цветы во льду” – это изюминка фестиваля. 20 живых букетов из тюльпанов, гортензии, орхидей, яблок и ананасов заморозили. В результате те как только что сорванные, но в достаточно глыбах льда.

Смотрите: Зимние выходные в Славском: цены и развлечения

На замораживание такого букета уходит от 3 до 5 суток, это специальная технология, которая держится в секрете.

Праздничную атмосферу дополняет елка, детские аттракционы и зимний ярмарка, где можно попробовать тепленьких сосисок и горяченького глинтвейна. Фестиваль запланирован до 30 января.

К слову, Факты ICTV собрали Топ-5 ботов, которые помогут спланировать отдых.