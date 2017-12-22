Еще есть шанс. Как купить билеты на новогодние праздники

На вокзале люди с самого утра в очереди у касс в надежде выхватить билет. Если удается – можно считать, что он счастливый.

Но везет не всем. Большинство мест разобрали еще месяц назад, когда билеты только появились в продаже. Сейчас наиболее популярное направление – это Запад Украины.

Уже с 28 декабря Укрзализныця пообещала не менее 36 дополнительных поездов. И признают, с билетами на наиболее популярные направления – проблема.

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Если на предновогодние поезда билетов осталось по несколько на каждое направление, то на Рождественские праздники приобрести себе место в вагоне еще можно легко.

К слову, куда еще поехать отдохнуть на праздники – цены и направления.