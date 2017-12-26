Попадете под лучи, сгорите! – самое большое искусственное солнце в мире

Самое большое в мире искусственное солнце создали в Германии. Это огромная установка с 149 прожекторов. После того, как их включат, освещение будет мощнее за привычный дневной свет в 10 тыс. раз. Когда лучи сконцентрируют в одну точку, температура там достигнет 3,5 тыс. градусов. Это как, огромная лупа, в которую направили свет.

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Это первый успех эксперимента. Далее ученые хотят получить благодаря прибора водород, который все чаще используют в качестве топлива, в частности, в автомобилях и самолетах. Благодаря лучам, исследователи нагревать воду и получать водород. это значительно удешевит его добычу.

Главное преимущество технологии экологичность, а экономическая целесообразность должна привлечь инвесторов.

А в Индии открыли ресторан с официантами-роботами.