Равных ему нет. Первый экипаж за штурвалом Руслана в его 35 годовщину

Свои именины празднует самый большой серийный грузовой самолет в мире – украинский Руслан. 35 лет назад этот великан впервые поднялся в небо и уверенно завоевал рынок. А сегодня он взлетает, так сказать, на бис.

На борту присутствует первый экипаж Руслана, который и ставил его на крыло. Пилоты-ветераны не могут сдержать эмоций. Руслан для них, как родной. Штурман Александр Поддубный на юбилей летел аж из-за океана. Говорит: не спал всю ночь, потому что боялся, что погода не позволит подняться в небо. Но несмотря на туман – праздник удался.

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35 лет назад АН-124 стал настоящим прорывом в мире авиации, установив целый ряд рекордов – в частности подняв в воздух более 170 тонн груза. Но и треть века спустя Русланы на ходу и способны перевозить грузы, неподъемные для конкурентов. На их борт помещается до 150 тонн крупногабаритного багажа. И его Руслан может доставить практически в любую точку земного шара на расстоянии 5 тыс. км. Всего за 35 лет изготовили более 50 таких великанов. Отечественные авиалинии Антонова сейчас эксплуатируют 7 машин. Еще 36 Русланов летают в России.

И один из самых экзотических грузов – это Аксумский обелиск. Доисторический гранитный памятник высотой 24 метра и массой 150 тонн АН-124 возвращал с Италии на историческую родину – Эфиопию. Кроме того, Руслан, как и Мрия, снимался в кино и музыкальных клипах.

На заводе Антонова уверяют: несмотря на свой возраст Русланы, как и настоящие богатыри – в расцвете сил! Поэтому о пенсии думать еще рано. Они прослужат еще как минимум столько же.

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