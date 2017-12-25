Рождество 2017 в Нью-Йорке: тысячи туристов и полное ощущение счастья

Наиболее праздничный город на земле сегодня – это Нью-Йорк. Город и так утопает в огнях, а на Рождество – превращается в сказку.

Эпицентром праздника последние 100 лет неофициально считают площадь у Рокфеллер центра.

Когда-то на ней было всего 700 фонарей. Сейчас – более 50 тысяч, а церемонию их зажигания транслируют по всему миру.

Каток у Рокфеллер центра – главное развлечение, которое уже давно стала визитной карточкой рождественского Нью-Йорка.

В Bryant Park рождественская ярмарка с традиционными каруселями и различными лакомствами.

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Свои дома жители города украшают так, что создают новые туристические маршруты. Во дворах они устраивают целые вертепы.

Украсить дом – удовольствие недешевое. Расходы полностью ложатся на собственников. В стоимость самых декораций добавьте еще счета на электроэнергию. В Рождество в месяц такая иллюминация будет стоить не менее 2 тысячи долларов.

К слову, над Украиной пролетел Санта-Клаус.