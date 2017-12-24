Рождественский Ватикан: на площади тысячи людей, билеты на мессу раскуплены за год

В Европе все, кто празднует Рождество Христово по григорианскому календарю, сейчас массово едут в Рим – это десятки тысяч машин и миллионы людей. Сегодня Сочельник и в Соборе святого Петра. Папа Франциск будет править праздничную литургию, а завтра обратится ко всем верующим с речью.

Эпицентр празднования – это главный собор Ватикана – Собор святого Петра. Вечером рождественскую литургию будет проводить сам Папа Римский. Это один из крупнейших храмов мира, он одновременно может вместить около 60 тыс. верующих. Вход в собор бесплатный, но несмотря на такое количество мест билеты на мессу разобрали еще за год. Уже в обед люди начали понемногу сходиться.

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Верующие с пониманием отнеслись к усиленным мерам безопасности. СМИ уже сообщили о возможности терактов. С самого утра все вокруг площади святого Петра перекрыто.

Главный рождественский символ здесь – вертеп, а не елка. Новогоднее дерево начали здесь ставить сравнительно недавно. Вертеп традиционно размещают в центре площади.

Завтра в полдень на площади соберутся миллионы паломников чтобы услышать из уст Папы про благую весть – рождение Иисуса Христа. Он будет обращаться с балкона своей резиденции. И благословит весь мир на разных языках, в том числе и на украинском.

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