Шведы открыли завод в Ровенской области: зарплаты от 8 тыс

На Ровенщине в Костополе запустили мощное производство пиломатериалов по скандинавскими технологиями. Готовая продукция будет доступна для украинского производителя, а также пойдет на экспорт в страны Европы и Ближнего Востока.

За сырье здесь только зрелая сосна. За год предприятие может изготовить 300 тыс. кубических метров досок, на это надо вдвое больше древесины. Ее покупают в местных лесхозах.

Благодаря мораторию на экспорт кругляка предприятие удалось запустить. Иначе шведский инвестор не рисковал бы миллионами евро, говорят на заводе. Теперь у них достаточно сырья, а полторы сотни местных жителей получили работу со средней зарплатой свыше 8 тыс. гривен.

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От переработки древесины выигрывают и местные бюджеты, поступлений в разы больше. Эксперты говорят – такие предприятия с иностранными инвестициями стране необходимы, так как объем отечественной переработки пока не значительный.

За более глубокую переработку на этом предприятии возьмутся уже со следующего года. Планируется производить евро брус, вагонку, элементы для окон и дверей. В целом это производство безотходное – кора идет на топливо для собственной котельной, а опилки – для изготовления плит на соседнем предприятии.

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