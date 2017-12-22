Сегодня ровно в полночь. Наступит ли новогоднее прекращения огня

Мины падают одна за другой. В окрестностях Авдеевки не утихают враждебные обстрелы. С оккупированной Ясиноватой кремлевские наемники бьют с минометов и артиллерии, несмотря на то, что жилые кварталы совсем рядом. Днем активно работают вражеские снайперы.

К позициям врага настолько близко, что можно увидеть, как они копают траншеи носят дрова или просто выходят, как говорят наши армейцы, помелькать.

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Оккупанты чувствуют себя настолько уверенно, что последние несколько дней выпускают по украинским позициям десятки мин.

Несмотря на близкие новогодние праздники, настроение, говорят армейцы, совсем не праздничное. Мечтают только об одном – о мире.

Завтра в полночь должно начаться перемирие на фронте. Наши армейцы обещают его придерживаться. Однако в том, что враг опустит оружие, не верят.

Напомним, представители ОРДЛО подали в Минскую группу дополнительные списки по освобождению заложников.