Ситуация в зоне АТО – провокации боевиков на КПП и дата обмена пленными

Вечер на контрольно-пропускном пункте Новотроицкое. Чуть больше часа до закрытия и полное отсутствие автомобилей. Украинские пограничники говорят – явление привычное. Надо просто подождать. В последнее время боевики искусственно создают очереди на неподконтрольной территории, чтобы выпускать машины именно под закрытие украинского КПП.

Уже через полчаса ситуация меняется коренным образом. На КПВВ выстраивается очередь из более 50 автомобилей. В очереди на прохождение контрольного пункта ждут уже несколько десятков граждан.

С временно неподконтрольной территории накануне праздников едут посещать родственников. Назад везут продукты, фрукты и даже елки.

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На неделе, что осталась до Нового года, украинские пограничники ожидают значительное увеличение пассажиропотока. И предупреждают граждан, планировать поездки через контрольно-пропускные пункты утром, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

К слову, Захарченко признался в преступлениях против жителей Донецка.