Тот, кто вдохновляет страну на победы! Вячеславу Чорноволу исполнилось бы 80 лет

Сегодня 80 лет со дня рождения Вячеслава Чорновола.

Журналист по образованию, многолетний узник советских концлагерей, один из основателей Народного движения. Он – был борцом за демократию, свободу и независимость Украины.

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В начале 90-х – стал одним из вдохновителей провозглашения Декларации о государственном суверенитете и Акта независимости нашей страны. По случаю памятной даты Президент Порошенко отметил, что Вячеслав Чорновил сегодня вдохновляет на победу в гибридной войне.

Напомним, погиб известный украинский политик в автокатастрофе 25-го марта 1999 года вблизи Борисполя Киевской области. Обстоятельства аварии до сих пор не расследованы.

К слову, украинский фильм о войне, что калечит судьбы победил на фестивале в Австрии.