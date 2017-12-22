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Живут в гробах и трубах: почему китайцы не могут купить жилье

В Гонконге квадратный метр в квартире стоит более 16 тысяч долларов. Купить ее невозможно. Поэтому люди ищут дешевую альтернативу. Которая иногда просто поражает.

На четвереньках житель Гонконга Вонг заползает к себе. Все его пожитки – минимум одежды, немного посуды и телевизор. Санузел – общий для нескольких жителей – отдельно.

Такие квартиры в городе окрестили гробами, и их немало.

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Один из распространенных вариантов – грузовой контейнер, переделанный в дом. Привлекательности для покупателей ему дает относительная комфортабельность и дешевизна. Процесс трансформации занимает примерно 3 месяца и стоит немного больше, чем 6 тысяч долларов.

Вчера Факты ICTV писали, как жители Закарпатья в слезах возвращаются в мокрые дома после паводка.

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