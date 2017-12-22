Убийство журналиста Еремея – суд вынес приговор

Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно главаря группы “титушок” Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты Вести Вячеслава Еремея.

Суд установил, что 17 февраля 2014 уроженец Горловки Крысин согласился за $20 тыс собрать группу “титушок”, чтобы противодействовать активистам Евромайдана.

Это тот самый Юрий Крысин – известный в криминальном мире по прозвищу “шкаф” и “шрек”. В суд он приезжает не в наручниках, а на собственном авто. Дорого одетый и полон сил.

Вячеслав Еремей работал журналистом газеты Вести. В ночь на 19 февраля 2014 он оставил редакцию в центре города и на такси ехал домой.

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На одном из перекрестков Еремей попытался заснять избиение титушки активистов Майдана. За это бандиты вытащили мужчину из машины и начали бить битами, лично участие в этом принимал и Крысин.

Судья Олег Линник объявил приговор – 4 года тюрьмы с отсрочкой на 2 года. Что фактически означает условный срок.

Прокуратура обещает оспорить решение. А вдова Вячеслава Еремея шокирована словам судьи о хорошей характеристики подсудимого, который имел погашенную во времена Януковича судимость.

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