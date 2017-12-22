Факты / Видео / Lifestyle / От +15 до -20 градусов: как выбрать термобелье/

От +15 до -20 градусов: как выбрать термобелье

Согреться в мороз и метель вам поможет термобелье. Оно предназначено не только для спортсменов, или когда вы едете кататься на лыжах. Термобелье можно носить хоть каждый день.

Главное правильно подобрать. Цель одна – отвести от тела влагу, не дать замерзнуть.

В правильном термобелье комфортно будет уже от +15 и до -20 градусов. Особенно такое нижнее белье поможет при изменении температур, дожди и ветре.

Стоит от 300 гривен до нескольких тысяч.

Смотрите: Оливье, гусь, шампанское: во сколько обойдется новогодний стол

Специалисты советуют перед покупкой замерять размеры тела, проконсультироваться с продавцом в магазине и посмотреть на упаковку. Обычно производители пытаются показать все функции одежды на одной картинке.

Подходят для него деликатная стирка специальными средствами. Но хорошо ухоженное и правильно подобранное – она ​​заменит несколько слоев громоздкой одежды.

Напомним, вчера Факты ICTV писали, какой подарок и для кого лучше выбрать на Новый год.

Теги: ,

Похожие видео

Зимние выходные в Славском: цены и развлечения
Вытаскивают и фуры: киевские супермены бесплатно спасают водителей из сугробов
Как правильно управлять машиной на заснеженных трассах
В Китае деревья покрылись инеем, льдом и снежными шапками
Лопаты можно не брать: водителям пообещали, что снежных коллапсов не будет
китайці ванна
Холодные ванны и зимняя рыбалка – праздничные развлечения в мире
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх