От +15 до -20 градусов: как выбрать термобелье

Согреться в мороз и метель вам поможет термобелье. Оно предназначено не только для спортсменов, или когда вы едете кататься на лыжах. Термобелье можно носить хоть каждый день.

Главное правильно подобрать. Цель одна – отвести от тела влагу, не дать замерзнуть.

В правильном термобелье комфортно будет уже от +15 и до -20 градусов. Особенно такое нижнее белье поможет при изменении температур, дожди и ветре.

Стоит от 300 гривен до нескольких тысяч.

Смотрите: Оливье, гусь, шампанское: во сколько обойдется новогодний стол

Специалисты советуют перед покупкой замерять размеры тела, проконсультироваться с продавцом в магазине и посмотреть на упаковку. Обычно производители пытаются показать все функции одежды на одной картинке.

Подходят для него деликатная стирка специальными средствами. Но хорошо ухоженное и правильно подобранное – она ​​заменит несколько слоев громоздкой одежды.

Напомним, вчера Факты ICTV писали, какой подарок и для кого лучше выбрать на Новый год.