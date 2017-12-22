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Выпуск 18.45. 22 декабря

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45. 22 декабря. Ключевые из них:

– Владимир Гройсман обещает и в следующем году работать ради украинсцев, программа максимум – ощутимый экономический рост и преодоление бедности – правительство с итогами года;

– Нафтогаз победил Газпром в Стокгольмском арбитраже по газовому соглашению на $56 млрд, решение снизило цену на газ;

– зона АТО в предвкушении новогоднего прекращении огня, которое наступает сегодня ровно в полночь.

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