Выпуск 18.45. 23 декабря

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45. 23 декабря. Ключевые из них:

– новый гумконвой РФ на Донбассе. Вооруженные боевики не допускают к нему наблюдателей миссии ОБСЕ;

– на Украину надвигается непогода. В Карпатах опасность схода лавин, на западе возможных наводнениях, и дожди – на остальных территориях;

– Верховная Рада заставила нерадивых родителей выплачивать алименты. Меньше чем за месяц детям вернули миллионы гривен.