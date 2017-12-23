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Выпуск 18.45. 23 декабря

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45. 23 декабря. Ключевые из них:

– новый гумконвой РФ на Донбассе. Вооруженные боевики не допускают к нему наблюдателей миссии ОБСЕ;

– на Украину надвигается непогода. В Карпатах опасность схода лавин, на западе возможных наводнениях, и дожди – на остальных территориях;

– Верховная Рада заставила нерадивых родителей выплачивать алименты. Меньше чем за месяц детям вернули миллионы гривен.

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