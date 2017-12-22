Выпуск 21.10. 22 декабря

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10. 22 декабря. Ключевые из них:

– плевок в лицо судебной системы Украины. Главарь титушек Юрий Крысин за убийство журналиста Вячеслава Веремея получил всего 4 года и то условно;

– успеть все. Купить подарки, продукты к новогоднему столу, отпраздновать корпоративы и поехать куда-то на праздники. Предновогодний ажиотаж на улицах украинских городов;

– помощника премьер-министра Украины, Станислова Евжова, которого подозревают в государственной измене арестовали на два месяца.