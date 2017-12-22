Вытаскивают и фуры: киевские супермены бесплатно спасают водителей из сугробов
Активисты актоклуба владельцев внедорожников, как только столицу заметает, выходят на дежурство. И вытаскивают из пробок и заносов всех, кто в этом нуждается.
За один день могут выйти более сотни экипажей. Работают бесплатно, часто круглосуточно, но в удовольствие себе и на пользу другим.
Мужчины на своих машинах за два дня обильного снегопада в Киеве вытащили не одну машину. И даже, сцепившись тремя джипами, многотонная фура едва, но двигается с места.
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Во время непогоды на улицы столицы выезжают чередовать более сотни экипажей. Заправляют активисты свои машины за свой счет.
К слову, как правильно управлять машиной на заснеженных трассах.