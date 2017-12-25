Как бойцы АТО помогают жителям Донбасса

Сейчас, когда на передовой стало немного тише, большинство жителей Донбасса готовятся к новогодним праздникам.

В Гладосово и Травневое наши бойцы возвращали газ, свет и ежедневно завозили продукты. Ведь чтобы попасть в магазин, жителям приходилось преодолевать десятки километров бездорожья.

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Бойцы говорят, чтобы вернуть доверие местного населения к украинской власти, одного месяца мало. За это время им удалось, по крайней мере, вдохнуть жизнь в село.

К слову, Захарченко признался в преступлениях против жителей Донецка.