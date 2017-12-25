Факты / Видео / Украина / Как бойцы АТО помогают жителям Донбасса/

Как бойцы АТО помогают жителям Донбасса

Сейчас, когда на передовой стало немного тише, большинство жителей Донбасса готовятся к новогодним праздникам.

В Гладосово и Травневое наши бойцы возвращали газ, свет и ежедневно завозили продукты. Ведь чтобы попасть в магазин, жителям приходилось преодолевать десятки километров бездорожья.

Смотрите: Лишний раз голову не высунешь. Пески под непрерывным огнем

Бойцы говорят, чтобы вернуть доверие местного населения к украинской власти, одного месяца мало. За это время им удалось, по крайней мере, вдохнуть жизнь в село.

К слову, Захарченко признался в преступлениях против жителей Донецка.

Теги:

Похожие видео

Захарченко признался в преступлениях против жителей Донецка
Лишний раз голову не высунешь. Пески под непрерывным огнем
ато
Боевики второй день накрывают Светлодарскую дугу Градами
ато зима
Боевики отомстили детям за потерянные села
На Донбассе возможно наступление по всей линии фронта – разведка
ато
Перестал бояться – местный на Донбассе пасет коз под обстрелами
Борщ из баклажанов и “рост” экономики – очередной абсурд с “ДНР”
Гимн Украины в темноте. Как ВСУ в Авдеевской промке воспитывают боевиков
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх