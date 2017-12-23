Уезжай в свой вонючий Донецк! Скандал в школе Киева дошел до министра

В одной из столичных школ родители устроили настоящий скандал. Мама одной из учениц столичной школы рассказывает о том, как над ее дочерью издевалась одноклассница. Из-за этого ее ребенок теперь боится ходить в школу. Мол, девятилетняя девочка терроризирует не только весь класс, но и учителей. Перед этим инцидентом из школы уволилась классный руководитель. Ребенок будто бы избил и покусал учительницу. Большинство родителей обвиняют во всем ученицу-драчунку и руководство школы. Они неоднократно просили перевести ребенка в другую школу или класс. Но, по их словам, руководство всю вину возложило на учительницу.

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В учебном заведении все обвинения отвергают. Говорят, ученица в их школу пришла полтора года назад. Семья переехала из Донецка. Но странного поведения за молодой ученицей в классе дирекция не замечала.

Мама гиперактивной девочки убеждает: ее ребенок никаких проблем с психикой не имеет. В качестве доказательства показывает соответствующую справку. И говорит, учительницу действительно когда-то укусила. Мол, та слишком сильно схватила ее за руку и не отпускала. Все же остальное – это обычная травля за талантливость и за то, что она из Донецка.

Перевести дочь в другой класс женщина готова. Правда, имеет свои условия. Требует, чтобы родители забрали из полиции заявления против ее девочки.

К слову, в России супружеская пара избила школьницу на катке.