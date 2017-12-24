Юноша из Украины научился в интернете игре на гармошке и покорил мир

14-летний Никита поразил профессиональное жюри в Германии. На международном конкурсе парень победил, оставив позади музыкантов из Азии, Европы и США.

Никита – единственный украинец, который участвовал в конкурсе, что по традиции, состоялся в Троссингене. Это – небольшой городок в Германии. Парень говорит, ехал туда, чтобы научиться мастерству. Овладел игрой на губной гармошке с помощью видео-уроков. Теперь может сыграть любую мелодию, но предпочтение отдает блюзу.

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Аккомпонировал на конкурсе Никите отец, с которым уже несколько лет вместе играют в музыкальной группе. Готовились несколько месяцев. Результат ошеломил всех. Победителя выбирали сразу по нескольким критериям: артистизм, техника исполнения, навыки правильного дыхания и чистота звука.

Кем стать в будущем Никита пока не решил, но оставлять любимое дело не собирается. В планах – еще раз победить на фестивале в следующий раз. Состоится он через 4 года. Никита уверен: за это время отшлифует навыки и научится одновременно играть и динамично двигаться.

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