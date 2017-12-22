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Захарченко признался в преступлениях против жителей Донецка

В преступлениях против дончан Захарченко признался только через три года.

Главарь донецких боевиков признался, что русская гибридная армия для огневых точек в Донецке использует многоэтажные дома. Жителей же просто выгоняют на улицу.

Так это было в 2014 году, когда продолжались бои за Донецкий аэропорт.

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Гибридная русская армия в 9-этажке напротив аэропорта обустроила казарму и наблюдательный пост.

Людям пришлось спешно покидать свои дома.

Напомним, поселок Пески остается под непрерывным огнем боевиков.

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