Вместо дивана выдают метлу. В неплательщиков алиментов отбирают жилье

В Херсонской области с 1 декабря продолжается рейд по адресам алиментщиков. Исполнители приходят к злостным неплательщикам. У каждого из них по несколько десятков тысяч гривен долга. Некоторых пугает решение суда об описании и продаже имущества. Меньше чем за месяц половина из 2 тыс. алиментщиков вернули 5 млн гривен.

Часто в алиментщиков нечего описывать. Они не работают и не имеют ценного имущества, что можно продать на бирже, а за полученные деньги содержать ребенка.

Читайте: Как подать на алименты: документы и размеры выплат.

Лучше всего на алиментщиков влияет запрет на выезд. Все, кого останавливают на границе, возвращаясь, погашают долг. Большие надежды у органов юстиции и на эффективность привлечения должников к общественным работам.

– Большинство – это те люди, у которых отсутствует желание заплатить алименты. Я больше чем уверен, что они не хотят найти работу. Но мы тогда сможем им ее предоставить. И заменим теплый диван на метлу, – заявил начальник главного управления юстиции в Херсонской области Константин Хутковский.

В начале декабря Верховная рада разрешила государственным исполнителям также запрещать должникам управлять машиной, держать оружие и охотиться. Но пока закон не вступил в силу – его еще должен подписать президент.