Зимние выходные в Славском: цены и развлечения

В Славском прекрасный горнолыжный курорт. Для поклонников экстрима – лыжи, сноуборды, снегоходы.

Для любителей просто подышать зимним горным воздухом – бани, оздоровительные чаны, лошади, вкусная кухня и живописная природа.

Подняться на вершину можно кресельной канатной дорогой. Она самая длинная в Украине – 3 километра. Абонемент в будни – 400 гривен для взрослого и 200 для ребенка. В выходные на сотню дороже.

Быстрее, но способ по дороже – снегоход. 600 гривен на двоих и вы на вершине. Для новичков в лыжном спорте – свои услуги предлагают инструкторы. Стоит это 400 гривен.

Можно взять экипировку напрокат – за 120 гривен. Столько же стоит и комплект со сноубордом.

Шашлык за 120 гривен и горячий глинтвейн по 45. Открытые десятки ресторанов. Средний чек за обед на двоих – 400 гривен.

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В отеле за двухместный номер придется выложить почти 2 тысячи гривен.

Можно понежиться и в оздоровительных чанах. Стоимость в среднем – 600 гривен в час.

К слову, куда еще поехать отдохнуть на праздники – цены и направления.