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”Новорічне перемир’я” на Донбасі: 4 обстріли та двоє поранених
Минулої доби бойовики здійснили чотири прицільні обстріли наших позицій на Донбасі. Сили АТО вогонь у відповідь не відкривали. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військових ЗСУ зазнали легких поранень.
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