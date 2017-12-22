Саудівська Аравія, Бруней, Саудівська Аравія, Таджикистан та КНДР – це країни світу, в яких краще навіть не згадувати про Різдво.

Про це пише maximum.fm.

Саудівська Аравія

Тут сповідують радикальний іслам. Суніти вважають День народження пророка Мухаммеда, як і Різдво Христа – святами, пов’язаними з культом особистості, що ісламом не схвалюється. Уряд країни заборонив відзначати Різдво навіть християнам.

Бруней

Жителям цієї країни загрожує 5 років в’язниці, якщо вони посміють відсвяткувати Різдво. Тим, хто не є мусульманами, відзначати його в тісному колі дозволяється, але забороняється розповідати про це мусульманам.

Північна Корея

Північнокорейські ЗМІ називають ялинку “інструментом витонченої психологічної війни”, яка гірша за усілякі ракети. Корейцям дозволяють веселитися тільки з нагоди дня народження лідера країни, вождя-сонця Кім Ір Сена й успішних ядерних випробувань.

Сомалі

Уряд наклав заборону на святкування Різдва і Нового року кілька років тому і щорічно попереджає населення, що відзначати день народження Христа – незаконно. Тут вважають, що Різдво суперечить засадам ісламу, а вечірки з нагоди свята – зелене світло для терактів.

Таджикистан

У цій пострадянській країні заборонено встановлювати ялинки в школах, роздавати дітям подарунки, запускати феєрверки й організовувати застілля з нагоди Різдва і Нового року.

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