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Археологи знайшли підводку для очей, якій 5 тис. років

Археологічна експедиція виявила у палестинскому Єрихоні залишки підводки для очей, вік якої оцінюється у 5000 років.

Єрихон

Про це пише nplus1.ru з посиланням на National Geographic.

Видання зазначає, археологи під керівництвом Лоренцо Нігро знайшли в будинку п’ять перламутрових раковин, складених одна в іншу.

У двох із них були сліди субстанції чорного кольору. Це оксид марганцю, який входив до складу сурми – чорної фарби, яку жінки на Близькому Сході досі використовують для підведення очей і брів.

Дослідники припускають, що оксид марганцю привозили в Єрихон з Синайського півострова, з марганцевих копалень, де його добували стародавні єгиптяни.

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До слова, влітку під Полтавою археологи знайшли скіфське золото та амфори.

Фото: nplus1.ru

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