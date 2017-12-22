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Біткоін обрушився

Після рекорду у $20 тисяч курс біткоіна впав до $13 тисяч. Тільки за останню добу він втратив 17% в ціні.

Про це свідчать дані CoinMarketCup.

Станом на ранок його ціна – $13 203.

Альтернативна криптовалюта Bitcoin Cash подешевшала на 26% – до $2 678.

Читайте: Чому біткоін падає, а Bitcoin Cash зростає на 40%

Нагадаємо, що з 17 до 20 грудня біткоіни подешевшали з $20 089 до $16,626.

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