Біткоін обрушився

Після рекорду у $20 тисяч курс біткоіна впав до $13 тисяч. Тільки за останню добу він втратив 17% в ціні.
Про це свідчать дані CoinMarketCup.
Станом на ранок його ціна – $13 203.
Альтернативна криптовалюта Bitcoin Cash подешевшала на 26% – до $2 678.
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Нагадаємо, що з 17 до 20 грудня біткоіни подешевшали з $20 089 до $16,626.
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