Сьогодні в Україні відзначають День святої Анни. Що не можна робити у цей день і прикмети – у матеріалі Фактів ICTV.

Історія свята

Свята праведна Анна була матір`ю Діви Марії і, відповідно, бабусею Ісуса Христа. Жила вона зі своїм чоловіком – праведним Іоакимом у Назареті. Вони до старості залишалися бездітними. Одного разу первосвященик відмовився приймати в Іоакима приношення, оскільки до бездітних сімей ставилися з презирством, вважаючи, якщо в сім`ї немає дітей, то з їхнього роду не міг народитися Месія. Іоаким пішов у пустелю і молився до Господа.

Йому явився ангел і повідомив, що його дружина народить дочку. Анна зі сльозами молилася в саду, і їй також явився ангел, кажучи, що у неї народиться благословенна дочка, яку потрібно назвати Марія. У подружжя народилася дочка – Пресвята Діва Марія.

У день Анни жінки звертаються до святої як до захисниці і покровительки. Особливо вшановують День святої Анни вагітні та матері: її просять про легкі пoлoги, здорову дитину, достатню кількість молока.

Заборони

Не можна у цей день прати, шити, вишивати, прибирати, а також займатися іншими серйозними справами і брудною роботою.

Свято святої Анни цього року припадає на п’ятницю – а це пісний день. Тому у цей день не можна їсти м’ясо, молоко. Обмеження поширюється і на рибу, яку у Різдвяний піст їдять по вівторках, четвергах, суботах і у неділю.

Під заборону автоматично потрапляють також будь-які страви або продукти, приготовлені з використанням тваринної їжі, наприклад, здобна випічка або майонез.

У цілому, раціон людини, яка дотримується посту, у День святої Анни повинен складатися з сухої їжі без використання рослинного масла.

Прикмети

якщо на Анну сонячно і світло – Новий рік буде теплим і похмурим, а наступний рік – врожайним;

іній на деревах – до врожайного року;

якщо на зимову Анну сніг лежить впритул до паркану, то буде неврожайне літо;

якщо вагітна жінка порушить традиції цього дня, то це згодом позначиться на її дитині;

роздмухуючи вогонь у печі, майбутня мати ризикує залишити на дитинці червону мітку;

у цей день сили світла і темряви борються між собою, а тому без особливої ​​потреби краще не виходити з дому.

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