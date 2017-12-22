Гороскоп на сьогодні, 22 грудня

Сьогодні може виявлятися схильність до поспішних і різких суджень.
Астропрогноз публікує Telegram-канал ASTRO.EXPERT.
Сприятлива діяльність:
Настав сприятливий час для подорожей.
День підходить для очищення, позбавлення від непотрібних речей, думок та емоцій.
Приділіть час заспокоєння розуму — духовні практики, медитація, поточна робота в спокійному режимі будуть цьому сприяти.
Також розслабитися нервовій системі допоможе масляний масаж.
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Несприятлива діяльність:
Не варто сьогодні одягати новий одяг.
Також зірки рекомендують не проводити фінансові операції.
До речі, раніше ми писали, кому зі знаків зодіаку пощастить у 2018 році.