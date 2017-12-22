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Новорічна ялинка лікує депресію

Святкова новорічна ялинка позитивно впливає на людину – від депресії не залишиться і сліду, а ще допоможе у боротьбі з серйозними захворюванями.

Ялинка

Про це пише Cosmo.

Справа в тому, що кора ялини містить ефірні масла, хлорофіл, вітаміни, фітогормони, бактеріостатичні і антигельмінтні речовини, які незамінні в лікуванні захворювань нирок і серцево-судинної системи. Це дерево також допоможе вивести радіонукліди.

Але найприємніше, що час, проведений біля ялинки, дуже розслабляє нервову систему.

Читайте: Чим замінити новорічну ялинку: 10 ідей

Раніше ми писали про те, як правильно обрати живу та штучну ялинку.

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